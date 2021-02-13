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В Венесуэлу прибыла первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V"

Каракас поблагодарил Москву за помощь в непростой для страны момент.

13 февраля 2021, 19:53

Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Венесуэлу. В аэропорту Каракаса самолёт со 100 тысячами доз на борту встречали местные чиновники во главе с вице-президентом страны Делси Родригес.

Венесуэла официально одобрила российскую вакцину "Спутник V"

Венесуэла официально одобрила российскую вакцину "Спутник V"

"Хочу поблагодарить президента России Владимира Путина и правительство за отправку вакцины "Спутник" против коронавируса", — отметила Родригес.

Она также подчеркнула, что Венесуэла гордится сотрудничеством с РФ, которая протянула руку помощи в непростой для Боливарианской Республики момент.

Ранее Лайф сообщал, что венесуэльские добровольцы, получившие одну или две дозы вакцины "Спутник V", рассказали об отсутствии серьёзных осложнений.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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