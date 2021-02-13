В Венесуэлу прибыла первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V"

#EnVideo📹| HISTÓRICO | Arriba a Venezuela el primer cargamento de la vacuna rusa Sputnik V contra la COVID-19#LasSancionesSonUnCrimen#SputnikVParaLaVida pic.twitter.com/6tM4wGEy1q — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) February 13, 2021

Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Венесуэлу. В аэропорту Каракаса самолёт со 100 тысячами доз на борту встречали местные чиновники во главе с вице-президентом страны Делси Родригес.

"Хочу поблагодарить президента России Владимира Путина и правительство за отправку вакцины "Спутник" против коронавируса", — отметила Родригес.

Она также подчеркнула, что Венесуэла гордится сотрудничеством с РФ, которая протянула руку помощи в непростой для Боливарианской Республики момент.

Ранее Лайф сообщал, что венесуэльские добровольцы, получившие одну или две дозы вакцины "Спутник V", рассказали об отсутствии серьёзных осложнений.

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