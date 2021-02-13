Доктор Мясников объяснил, как изжога может довести организм человека до онкологии
Врач также дал совет, как можно контролировать неприятные ощущения в желудке.
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что изжога может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. По его словам, это происходит из-за того, что кислое содержимое желудка выбрасывается в пищевод и повреждает его стенки.
"Если у вас это длится годами, если этот клапан не закрыт, то эпителий начинает потихоньку перерождаться", — рассказал Мясников в эфире телеканала "Россия-1".
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Доктор добавил, что если у человека наблюдается изжога, например, в течение пяти лет, то у него может развиться синдром Барретта (патологические изменения слизистой пищевода, связанные с замещением одного вида эпителия на другой). А это, по словам врача, считается предраковым состоянием. Однако контролировать изжогу можно правильным питанием, снижением веса и лекарственными препаратами, заключил врач.
Ранее доктор Мясников рассказал, почему "таблетки под язык" могут быть смертельно опасны для человека.
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