Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Доктор Мясников объяснил, как изжога может довести организм человека до онкологии

Врач также дал совет, как можно контролировать неприятные ощущения в желудке.

13 февраля 2021, 18:08
<p>Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что изжога может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. По его словам, это происходит из-за того, что кислое содержимое желудка выбрасывается в пищевод и повреждает его стенки.

"Если у вас это длится годами, если этот клапан не закрыт, то эпителий начинает потихоньку перерождаться", — рассказал Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

"Заболевание интеллектуальных людей": Мясников назвал неожиданные причины развития болезни Паркинсона

"Заболевание интеллектуальных людей": Мясников назвал неожиданные причины развития болезни Паркинсона

Доктор добавил, что если у человека наблюдается изжога, например, в течение пяти лет, то у него может развиться синдром Барретта (патологические изменения слизистой пищевода, связанные с замещением одного вида эпителия на другой). А это, по словам врача, считается предраковым состоянием. Однако контролировать изжогу можно правильным питанием, снижением веса и лекарственными препаратами, заключил врач.

Ранее доктор Мясников рассказал, почему "таблетки под язык" могут быть смертельно опасны для человека.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1