Сборная России обыграла шведов и продолжила победное шествие на Еврохоккейтуре

Сборная России под руководством Игоря Ларионова продолжает успешное выступление на Шведских хоккейных играх (третий этап Еврохоккейтура 2020/21). После победы над сборной Финляндии (3:2) россияне в буллитной серии со счётом 2:1 взяли верх над хозяевами турнира — шведами.

Стартовую двадцатиминутку команды отыграли без заброшенных шайб, а изменил нули на табло на седьмой минуте второго периода шведский нападающий Эмиль Петтерссон.

Россияне отыгрались за четыре минуты до перерыва. Форвард подольского "Витязя" Данила Моисеев после скрытого паса от Никиты Чибрикова черенком клюшки направил шайбу в ворота Виктора Фаста.

1:1! Шайбу в ворота заносит Моисеев, а ассистирует ему в этом Чибриков! Йееее!

🔝 #SWERUS pic.twitter.com/Xl7HDYe4Uu — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) February 13, 2021

Третий период, как и овертайм, победителя не выявил, а в послематчевых бросках точнее оказались российские хоккеисты — единственное взятие ворот оформил Владимир Бутузов. 2:1 — сборная России одерживает третью победу над шведами в этом сезоне и восьмую подряд в Еврохоккейтуре.

Заключительный матч на Шведских играх подопечные Игоря Ларионова проведут 14 февраля против сборной Чехии. Начало матча в 14:00 мск.

Еврохоккейтур 2020/21. Шведские хоккейные игры

Швеция — Россия — 1:2 Б (0:0; 1:1; 0:0; 0:0; 1:0).

Финляндия — Чехия — 3:2 Б (0:1; 0:0; 2:1; 0:0; 1:0).

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