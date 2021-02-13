Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Сборная России обыграла шведов и продолжила победное шествие на Еврохоккейтуре

Россияне третий раз в евросезоне побеждают "тре крунур".

13 февраля 2021, 17:46
<p>Фото © Twitter / ФХР</p>

Фото © Twitter / ФХР

Сборная России под руководством Игоря Ларионова продолжает успешное выступление на Шведских хоккейных играх (третий этап Еврохоккейтура 2020/21). После победы над сборной Финляндии (3:2) россияне в буллитной серии со счётом 2:1 взяли верх над хозяевами турнира — шведами.

Стартовую двадцатиминутку команды отыграли без заброшенных шайб, а изменил нули на табло на седьмой минуте второго периода шведский нападающий Эмиль Петтерссон.

Россияне отыгрались за четыре минуты до перерыва. Форвард подольского "Витязя" Данила Моисеев после скрытого паса от Никиты Чибрикова черенком клюшки направил шайбу в ворота Виктора Фаста.

Третий период, как и овертайм, победителя не выявил, а в послематчевых бросках точнее оказались российские хоккеисты — единственное взятие ворот оформил Владимир Бутузов. 2:1 — сборная России одерживает третью победу над шведами в этом сезоне и восьмую подряд в Еврохоккейтуре.

Заключительный матч на Шведских играх подопечные Игоря Ларионова проведут 14 февраля против сборной Чехии. Начало матча в 14:00 мск.

Еврохоккейтур 2020/21. Шведские хоккейные игры

  • Швеция — Россия — 1:2 Б (0:0; 1:1; 0:0; 0:0; 1:0).
  • Финляндия — Чехия — 3:2 Б (0:1; 0:0; 2:1; 0:0; 1:0).
Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1