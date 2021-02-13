Умер олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Юрий Власов

Советский тяжелоатлет Юрий Власов, победитель Олимпийских игр 1960 года, скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.

"Сегодня утром он был бодр и с удовольствием позавтракал, а потом случилась трагедия. Никто не ожидал, что так всё случится, он год назад перенёс операцию, но полностью восстановился после неё. Он ничем не болел в последнее время — ни простудными заболеваниями, ни ковидом", — рассказал Кишкин в беседе с ТАСС.

Кишкин добавил, что для родных и близких тяжелоатлета утрата любимого человека стала огромным ударом. От имени Федерации тяжёлой атлетики России он выразил глубочайшие соболезнования семье легендарного спортсмена.

Власов — чемпион Олимпийских игр в Риме 1960 года, четырёхкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы и пятикратный — СССР. Власов стал кумиром для Арнольда Шварценеггера — в 1961 году на чемпионате мира в Вене щуплого на тот момент подростка познакомили с советским тяжелоатлетом, а выступление Власова вдохновило будущего "мистера Олимпия" на упорные тренировки.

В январе 2020 года Власов был госпитализирован. Тогда он сутки провёл в реанимации.

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