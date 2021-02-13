В Одинцове водитель гелика помог фуре выбраться из снежного плена — видео

В Подмосковье водитель "гелика" помог фуре выбраться из снежного плена. Видео с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr

В распоряжении Лайфа оказалась запись необычной спасательной операции. На кадрах видно, что неравнодушный водитель "гелендвагена" помогает шофёру большегруза, который, по всей видимости, застрял на трассе из-за снежного коллапса. "Мерседес" с помощью троса лихо тащит грузовик. Инцидент произошёл на пересечении Можайского шоссе и улицы Липовой в подмосковном Одинцове.

Отметим, что в Москве коммунальные службы продолжают бороться с последствиями метели. Сейчас на улицах работают тринадцать с половиной тысяч машин ЖКХ. В столичном Дептрансе рассказали, как долго будут убирать дороги после мощного снегопада, который обрушился на Москву накануне и продолжается до сих пор.

Кстати, из-за непогоды не менее сложная ситуация возникла и в столичных аэропортах. Так, например, сотни пассажиров застряли в Домодедово из-за задержки рейсов, вызванной снегопадом. Вместе с ними в плену оказались и встречающие, так как многие самолёты прилетят с опозданием.

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