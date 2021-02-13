Машины-сугробы и десятки задержанных авиарейсов: в Москве второй день бушует непогода — видео
Пока одни водители откапывали авто, другие стояли в многокилометровых пробках.
Видео © LIFE
Канун Дня всех влюблённых оказался непростым для москвичей — город накрыло рекордное количество осадков, снег идёт вторые сутки подряд. Местами высота снежного покрова достигает 73 сантиметров. Снегопад стал своеобразным подарком от природы для жителей столицы — для кого-то приятным, а для кого-то не очень.
"Ужасно. Не чищены дороги. Из двора не выехать. Машина намороженная. Так что это не очень приятно", — рассказала Лайфу автоледи Анастасия.
И хотя больше всего досталось автомобилистам, некоторые из них были только рады снегу и решили не откапывать свой транспорт, а отправиться гулять. Тех же, кто выехал на дороги, ждали многокилометровые пробки. Некоторые водители не выдерживали и пытались по встречке выехать из пробки на МКАД.
Снегопад также нарушил работу аэропортов, сотни пассажиров застряли в Домодедово из-за задержки рейсов, вызванной снегопадом. В залах авиагавани было не протолкнуться из-за тех, кто собрался улетать, и тех, кто встречал рейсы. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится как минимум до вечера 14 февраля. В столичном Дептрансе тем временем рассказали, как долго будут убирать дороги после мощного снегопада.
Напомним, в Москве и регионах ЦФО с 12 по 14 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада. За эти дни высота сугробов может вырасти на 25–40 сантиметров.
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