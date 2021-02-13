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В Госдуме оценили заявление Финляндии о важности сохранения диалога с Москвой

Там отметили, что политики в Евросоюзе больше прислушиваются к себе и мнению Вашингтона.

13 февраля 2021, 17:56
<p>Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил</p>

Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил

Слова главы финского МИД Пекки Хаависто о важности сохранения диалога с Россией звучат логично, но это не значит, что ЕС будет действовать в русле его предложения. Об этом заявил первый зампред Комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков.

"То, что из Хельсинки звучат здравые идеи и предложения, логично и понятно. Там достаточно давно сложились устойчивые рабочие отношения с нашей страной", — сказал Новиков в беседе с RT.

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Парламентарий также указал, что чиновники в Евросоюзе больше прислушиваются к собственным амбициям и к Вашингтону, нежели к таким столицам, как Хельсинки.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом, указав, что Москва этого бы не хотела. В МИД РФ уточнили, что Россия призывает к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, но в то же время она готова к разрыву отношений, если это случится по инициативе Брюсселя. В Кремле также подчеркнули, что Россия не будет инициатором отказа от сотрудничества с ЕС, однако, "если безумие возобладает, она должна заблаговременно быть готова к самостоятельности".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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