В Госдуме оценили заявление Финляндии о важности сохранения диалога с Москвой

Там отметили, что политики в Евросоюзе больше прислушиваются к себе и мнению Вашингтона.

Слова главы финского МИД Пекки Хаависто о важности сохранения диалога с Россией звучат логично, но это не значит, что ЕС будет действовать в русле его предложения. Об этом заявил первый зампред Комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков.

"То, что из Хельсинки звучат здравые идеи и предложения, логично и понятно. Там достаточно давно сложились устойчивые рабочие отношения с нашей страной", — сказал Новиков в беседе с RT.