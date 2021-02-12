В ЕС "приняли к сведению" слова Лаврова о готовности к прекращению отношений
При этом в Брюсселе заявили о желании строить с Москвой отношения, выгодные обеим сторонам.
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ЕС "принял к сведению" заявления главы МИД РФ о готовности к прекращению отношений с Евросоюзом. Об этом заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.
"Мы приняли к сведению высказывания господина Лаврова и пояснения Кремля. Вне зависимости от этих высказываний состояние отношений между ЕС и Россией нехорошее", — отметил он.
Стано добавил, что ЕС придерживается принципа добрососедства и при этом хочет строить с Россией отношения, выгодные обеим сторонам.
Напомним, Сергей Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом, при этом подчеркнул, что Москва этого бы не хотела. В МИД РФ уточнили, что Россия призывает к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, но в то же время она готова к разрыву отношений, если это случится по инициативе Брюсселя. В Кремле также подчеркнули, что Россия не будет инициатором отказа от сотрудничества с ЕС, однако, "если безумие возобладает, она должна заблаговременно быть готова к самостоятельности".
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