В ЕС "приняли к сведению" слова Лаврова о готовности к прекращению отношений

ЕС "принял к сведению" заявления главы МИД РФ о готовности к прекращению отношений с Евросоюзом. Об этом заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.

"Мы приняли к сведению высказывания господина Лаврова и пояснения Кремля. Вне зависимости от этих высказываний состояние отношений между ЕС и Россией нехорошее", — отметил он.



Стано добавил, что ЕС придерживается принципа добрососедства и при этом хочет строить с Россией отношения, выгодные обеим сторонам.

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