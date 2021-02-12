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Обманувшую элиту Нью-Йорка дочь дальнобойщика из России выпустили из тюрьмы

Об удивительной истории Анны планируют снять сериал.

12 февраля 2021, 12:14
<p>Фото © ТАСС / dpa / Richard Drew</p>

Фото © ТАСС / dpa / Richard Drew

Уроженка России и гражданка Германии Анна Сорокина, отправленная в американскую тюрьму на 12 лет за мошенничество в размере более чем $200 тысяч, вышла на свободу. Об этом сообщает NY Post.

Сорокина получила условно-досрочное освобождение за хорошее поведение после трёх с лишним лет за решёткой. Скоро она будет депортирована обратно в Германию. Девушка уже пишет мемуары, а её удивительная история заинтересовала Netflix и HBO.

Как дочке дальнобойщика из России удалось обмануть элиту Нью-Йорка и стать своей

Как дочке дальнобойщика из России удалось обмануть элиту Нью-Йорка и стать своей

Напомним, что Анна Сорокина, являясь дочерью дальнобойщика, в течение 10 месяцев выдавала себя за наследницу нефтяного магната и стала своей в элите Нью-Йорка. Обман раскрылся в июле 2017 года, и она была арестована. 6 октября прошлого года Анна предстала перед комиссией и получила условно-досрочное освобождение за примерное поведение. Согласно этому решению её теперь и отпустили.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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