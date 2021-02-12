Обманувшую элиту Нью-Йорка дочь дальнобойщика из России выпустили из тюрьмы

Уроженка России и гражданка Германии Анна Сорокина, отправленная в американскую тюрьму на 12 лет за мошенничество в размере более чем $200 тысяч, вышла на свободу. Об этом сообщает NY Post.

Сорокина получила условно-досрочное освобождение за хорошее поведение после трёх с лишним лет за решёткой. Скоро она будет депортирована обратно в Германию. Девушка уже пишет мемуары, а её удивительная история заинтересовала Netflix и HBO.

Напомним, что Анна Сорокина, являясь дочерью дальнобойщика, в течение 10 месяцев выдавала себя за наследницу нефтяного магната и стала своей в элите Нью-Йорка. Обман раскрылся в июле 2017 года, и она была арестована. 6 октября прошлого года Анна предстала перед комиссией и получила условно-досрочное освобождение за примерное поведение. Согласно этому решению её теперь и отпустили.

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