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Молодая жена Петросяна подогрела слухи о новой беременности, выложив видео с округлившимся животиком

Сама Брухунова пока никак не комментирует разговоры о возможном пополнении.

13 февраля 2021, 17:32

Фото © Instagram / bruhunova

Видео © Instagram / bruhunova

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала милый видеоролик на своей странице в "Инстаграме", на котором она кормит коз на ферме в Сочи. Но фанаты обратили внимание не на её взаимодействие с животными, а на весьма любопытные перемены во внешности избранницы юмориста.

Наблюдательные поклонники в комментариях под видео сразу же отметили, что живот женщины выглядит округлившимся, и предположили, что в семье Петросяна скоро будет пополнение. Однако некоторые пользователи всё же решили, что Брухунова просто набрала пару лишних килограммов.

"Зачем шапка в помещении?" Хейтеры набросились на молодую жену Петросяна из-за фото сына

"Зачем шапка в помещении?" Хейтеры набросились на молодую жену Петросяна из-за фото сына

Слухи о беременности, которые молодая жена Петросяна никак не комментирует, появились ещё в декабре прошлого года. Тогда соседка матери Татьяны рассказала в одном из телешоу, что Брухунова собирается вновь стать мамой. Напомним, в марте 2020 года у пары родился мальчик Ваган. По словам 75-летнего юмориста, возраст не мешает ему радоваться вновь обретённому статусу отца. В интервью Петросян поделился опасениями за судьбу сына.

Между тем Ольга Бузова на фоне расставания с блогером Давидом Манукяном решила поделиться с поклонниками откровением о том, почему она так и не смогла завести детей с бывшим возлюбленным.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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