Британская газета извинилась перед Абрамовичем за призыв подвергнуть его санкциям

Британская газета The Independent извинилась перед российским предпринимателем Романом Абрамовичем за публикацию, где содержались утверждения, что у него якобы хранятся незаконные средства российского руководства и он должен быть подвергнут санкциям. Об этом говорится в опубликованном заявлении издания.

Уточняется, что слова в отношении Абрамовича в статье принадлежали соратнику российского блогера Алексея Навального Леониду Волкову и газета "ошибочно опубликовала эти утверждения".

"Мы не хотели утверждать, что его надо было подвергнуть карательной санкции. Мы обращаем внимание на то, что представители Абрамовича публично заявили, что оснований для таких утверждений нет. Мы рады прояснить это и извиниться перед Абрамовичем за любое недоразумение", — говорится в публикации.

Отмечается, что газета согласилась возместить судебные издержки предпринимателю и сделать пожертвование по его выбору. Размер этой суммы не уточняется.

Как сообщал Лайф, ранее телеканал CNN информировал, что ФБК* обратился к президенту США Джо Байдену с призывом ввести санкции против 35 человек, включая бизнесмена Романа Абрамовича и главу Минздрава РФ Михаила Мурашко. В Кремле заявили, что такими призывами ФБК "де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иноагента".

* Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.

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