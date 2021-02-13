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На процессе по импичменту Трампа смогут присутствовать свидетели

Чтобы осудить экс-президента США, нужно 67 голосов сенаторов.

13 февраля 2021, 16:36

Фото © ТАСС / AP

Сенат США проголосовал за то, чтобы вызвать свидетелей на процесс по импичменту экс-президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

За вызов свидетелей проголосовало 55 сенаторов, а против — 45. При этом пять республиканцев проголосовали за. Перед оглашением заключительного слова демократы заявили, что хотят вызвать члена конгресса от Республиканской партии Джейми Эрреру Бетлер, однако защита Трампа этому воспротивилась.

Отмечается, что если начнётся процесс допроса, то суд по импичменту может затянуться.

Адвокат Трампа назвал истинную цель импичмента

Адвокат Трампа назвал истинную цель импичмента

Напомним, Палата представителей США объявила Трампу импичмент за неделю до инаугурации нового президента — Джо Байдена. Это произошло из-за штурма Капитолия 6 января сторонниками уже бывшего главы государства. Теперь дело слушается в сенате.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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