Умер генеральный директор Москонцерта Александр Беленький

Генеральный директор Москонцерта, заслуженный работник культуры России Александр Беленький скончался на 76-м году жизни.

"Да, к сожалению, это так. Сегодня не стало Александра Григорьевича Беленького", — рассказали ТАСС в пресс-службе Москонцерта.

Там уточнили, что похороны Беленького пройдут в среду, 17 февраля, на Троекуровском кладбище.

Беленький родился в 1945 году. Творческий путь начал в качестве звукорежиссёра. С 2001 года возглавлял Москонцерт, которому посвятил 56 лет своей жизни.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве умерла возлюбленная Владимира Высоцкого, родившая от него дочь. Татьяна Иваненко была актрисой Московского театра драмы и комедии на Таганке. Роман Высоцкого и Иваненко длился с середины 1960-х до середины 1970-х годов.

Авторы