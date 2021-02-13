Умер генеральный директор Москонцерта Александр Беленький
Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Фото © Сайт Москонцерта
Генеральный директор Москонцерта, заслуженный работник культуры России Александр Беленький скончался на 76-м году жизни.
"Да, к сожалению, это так. Сегодня не стало Александра Григорьевича Беленького", — рассказали ТАСС в пресс-службе Москонцерта.
Там уточнили, что похороны Беленького пройдут в среду, 17 февраля, на Троекуровском кладбище.
Беленький родился в 1945 году. Творческий путь начал в качестве звукорежиссёра. С 2001 года возглавлял Москонцерт, которому посвятил 56 лет своей жизни.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве умерла возлюбленная Владимира Высоцкого, родившая от него дочь. Татьяна Иваненко была актрисой Московского театра драмы и комедии на Таганке. Роман Высоцкого и Иваненко длился с середины 1960-х до середины 1970-х годов.
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