"Восстал из пепла": Twitter разблокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Вене
По неизвестным причинам страничка лишилась всех подписчиков.
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Администрация "Твиттера", которая ранее приостановила действие аккаунта российской делегации на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями, разблокировала страничку. Об этом сообщил глава делегации Константин Гаврилов.
"Дорогие друзья и коллеги, @armscontrol_rus восстал из пепла! Однако по неизвестным причинам мы лишились всех своих подписчиков", — написал он в своём аккаунте в "Твиттере".
В январе "Твиттер" ограничил доступ к аккаунту российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Блокировку тогда прокомментировали в Российском фонде прямых инвестиций. Там пояснили, что посредством публикации в соцсети делились всей информацией о вакцине и о том, как она работает. Позднее доступ к странице был восстановлен.
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