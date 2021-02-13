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"Восстал из пепла": Twitter разблокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Вене

По неизвестным причинам страничка лишилась всех подписчиков.

13 февраля 2021, 16:05
<p>Фото © Zums / ТАСС</p>

Фото © Zums / ТАСС

Администрация "Твиттера", которая ранее приостановила действие аккаунта российской делегации на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями, разблокировала страничку. Об этом сообщил глава делегации Константин Гаврилов.

"Дорогие друзья и коллеги, @armscontrol_rus восстал из пепла! Однако по неизвестным причинам мы лишились всех своих подписчиков", — написал он в своём аккаунте в "Твиттере".

Москва направила запрос в Twitter после блокировки аккаунта делегации РФ в Вене

Москва направила запрос в Twitter после блокировки аккаунта делегации РФ в Вене

В январе "Твиттер" ограничил доступ к аккаунту российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Блокировку тогда прокомментировали в Российском фонде прямых инвестиций. Там пояснили, что посредством публикации в соцсети делились всей информацией о вакцине и о том, как она работает. Позднее доступ к странице был восстановлен.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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