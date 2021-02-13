При землетрясении в Японии пострадало 30 человек

В результате землетрясения в Японии пострадало минимум 30 человек. Видео © Соцсети

Как минимум 30 человек пострадали в Японии в результате мощного землетрясения, которое произошло в субботу, 13 февраля, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился на северо-востоке страны. На кадрах, которые местные жители публикуют в Сети, видно, что в некоторых районах тряска ощущалась особенно сильно. По информации агентства, местные сейсмологи полагают, что сегодняшние подземные толчки оказались афтершоком так называемого Великого восточно-японского землетрясения, которое произошло 11 марта 2011 года.

В свою очередь, генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като снял объявленное ранее предупреждение об угрозе цунами. Вместе с тем он призвал местных жителей к спокойствию, подчеркнув, что власти страны делают всё необходимое для минимизации последствий стихийного бедствия.

Напомним, почти десять лет назад — 11 марта 2011 года — город Фукусима сильно пострадал в результате разрушительного землетрясения и последовавшего за ним цунами, погибли и пропали без вести по меньшей мере 16 000 человек. Это природное явление привело и к мощному взрыву на АЭС "Фукусима-1", через несколько дней прогремел второй. Жители Фукусимы покинули город.

Как ранее сообщал Лайф, сегодня землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали в столице Армении. Эпицентр находился в 13 километрах южнее Еревана. Подземные толчки продолжались несколько секунд.

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