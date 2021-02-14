Сенатор Алексей Пушков заявил, что единственное, что хорошо умеют делать власти на Украине, — это уничтожать промышленность и национальную экономику. Об этом он написал в своём телеграм-канале, комментируя заявление исполняющего обязанности главы Минэнерго Незалежной Юрия Витренко.

До этого украинский министр выступил с предложением ликвидировать в стране добычу урана, а рабочим посоветовал уезжать на заработки в Польшу. Он также отметил, что полученные в соседнем государстве доходы помогут улучшить экономическую ситуацию на Украине.

"Украинские руководители подтверждают: именно они, а не российская вакцина, как утверждает глава МИД [Украины Дмитрий] Кулеба, являются самым эффективным гибридным оружием против собственной страны и её народа", — подчеркнул член Совфеда.

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