Политический эксперт и экономист Андрей Головачёв заявил, что причиной отсталости страны стало княжеское и вечевое устройство жизни в Киевской Руси. Такое мнение он выразил в своём материале на портале "Главред".

Он отметил, что во времена Киевской Руси в княжествах вече дополняло княжескую власть и даже могло её сместить. Как утверждается, такая форма государственного устройства была характерна для всех народов на догосударственном этапе развития, однако в Европе трудно найти страны, где подобная инерция социальной организации была бы столь же долгой, как в Незалежной.

По словам эксперта, как раз подобный строй стал причиной падения Киевской Руси. В дальнейшем данная форма государственного устройства перешла к казачеству, что, как заметил автор статьи, стало причиной конфликтов с Польшей и сближения казаков с Россией. Согласно его теории, даже большевики получили власть на Украине, предложив вечевую форму правления в виде советов. Майданы в современной истории страны, по мнению эксперта, потеряли своё значение при подобном устройстве жизни.

"Украинцы в большинстве своём верят, что у них есть право смещать гетмана на общем вече, как было в Киевской Руси, как делали казаки", — пояснил Головачёв.

По его мнению, причиной невозможности создания современного государства является вечевая культура жителей Украины, поскольку она блокирует развитие общества и способность к абстрактному мышлению.

"Сколько ни делай Украину парламентской республикой, украинцы всё равно будут смотреть только на президента, потому что это близко к вечевой форме. И требовать от него того, что он по конституции не вправе делать", — заключил Головачёв.

Ранее экс-руководитель Главного следственного управления СБУ генерал Василий Вовк заявил, что Украина окончательно потеряет Донбасс за два месяца, если власти Незалежной откажутся выполнять минские соглашения.

Авторы