Украинский генерал рассказал об ослаблении армии и потере 70 тысяч военнослужащих
По его словам, денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, сами солдаты называют иудскими.
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Украинский генерал Сергей Кривонос заявил об ослаблении армии Незалежной и увольнении огромного количества солдат из Вооружённых сил страны. Об этом он рассказал в эфире ютуб-канала "Апостроф".
"Посмотрите, какое количество военных с боевым опытом уволились за последние годы. Эта цифра — порядка 70 тысяч", — отметил Кривонос.
Генерал заметил, что данная ситуация возникла из-за нестабильности на фронте. Как он утверждает, военные не знают, "что им делать дальше". Он также добавил, что денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, сами солдаты называют иудскими. По его словам, украинским властям следует перестать заниматься самообманом и врать гражданам о том, что в стране всё хорошо.
"Где хорошо? Экономика в упадке, армия ослаблена", — подчеркнул Кривонос.
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Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о невозможности выполнить минские соглашения. Тем не менее он отметил, что Киев постарается приложить все усилия, чтобы реализовать заложенные в них принципы.
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