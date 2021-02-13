В Екатеринбурге неизвестный напал на девушку и изнасиловал прямо в подъезде

В Екатеринбурге неизвестный мужчина напал на девушку в подъезде жилого дома и изнасиловал её. По данным портала Е1.ru , это произошло днём 13 февраля.

Пострадавшая уже обратилась с заявлением в полицию. В региональном управлении СКР пока отказались комментировать данное дело. При этом источники издания в правоохранительных органах уточнили, что предполагаемого насильника сейчас разыскивают. Девушка сообщила, что нападавшему было около 25 лет. Как уточняется, это худощавый мужчина славянской внешности, был одет в зелёную куртку с чёрной надписью. Его рост примерно 160–170 сантиметров.