В Екатеринбурге неизвестный напал на девушку и изнасиловал прямо в подъезде
Сейчас ведётся поиск злоумышленника.
Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил
В Екатеринбурге неизвестный мужчина напал на девушку в подъезде жилого дома и изнасиловал её. По данным портала Е1.ru, это произошло днём 13 февраля.
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Пострадавшая уже обратилась с заявлением в полицию. В региональном управлении СКР пока отказались комментировать данное дело. При этом источники издания в правоохранительных органах уточнили, что предполагаемого насильника сейчас разыскивают. Девушка сообщила, что нападавшему было около 25 лет. Как уточняется, это худощавый мужчина славянской внешности, был одет в зелёную куртку с чёрной надписью. Его рост примерно 160–170 сантиметров.
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