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В Екатеринбурге неизвестный напал на девушку и изнасиловал прямо в подъезде

Сейчас ведётся поиск злоумышленника.

13 февраля 2021, 18:53
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<p>Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил</p>

Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил

В Екатеринбурге неизвестный мужчина напал на девушку в подъезде жилого дома и изнасиловал её. По данным портала Е1.ru, это произошло днём 13 февраля.

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Пострадавшая уже обратилась с заявлением в полицию. В региональном управлении СКР пока отказались комментировать данное дело. При этом источники издания в правоохранительных органах уточнили, что предполагаемого насильника сейчас разыскивают. Девушка сообщила, что нападавшему было около 25 лет. Как уточняется, это худощавый мужчина славянской внешности, был одет в зелёную куртку с чёрной надписью. Его рост примерно 160–170 сантиметров.

Ранее Лайф рассказывал о том, как пьяный житель Екатеринбурга напал на бригаду скорой помощи.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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