Извращенца признали виновным в изнасиловании и убийстве студентки, которые он совершил за семь минут

Павел виновен минимум в девяти нарушениях на сексуальной почве, включая нарушения общественного порядка, подглядывания и кражу со взломом. Релович наблюдал за своими жертвами через окна, когда они переодевались или занимались сексом, и воровал нижнее бельё, секс-игрушки из домов женщин в качестве "трофеев". За это британца посадили на 5 лет и 8 месяцев. И лишь потом суду удалось выяснить, что в смерти Либби Сквайрс тоже виноват он.

Фото © BBC

В роковой день 1 февраля 2019-го мужчина вышел на улицу поздней ночью ради "лёгкого секса". По ужасному стечению обстоятельств он увидел Либби и схватил её всего в нескольких шагах от дома девушки. Сквайрс в состоянии алкогольного опьянения возвращалась домой после того, как охранники не пустили её в клуб вместе с друзьями.

Либби Сквайрс. Фото © BBC

Павел, муж и отец двоих детей, схватил студентку, затащил в свой автомобиль и отвёз в безлюдное поле, с которого, по словам очевидцев, позже были слышны "неистовые крики". Спустя 7,5 минуты мужчина уехал уже без Либби — это удалось установить благодаря записям с камер наблюдения.

Павел Релович. Фото © BBC

Королевский адвокат Ричард Райт в ходе слушания заявил, что было "более чем достаточно времени" для того, чтобы он мог "вытащить Либби на поле, изнасиловать её и убить, бросить тело в реку, а затем вернуться в свою машину". Реловича обвинили в убийстве в октябре 2019 года, и лишь сейчас суд вынес обвинительный приговор, по сообщениям Би-би-си. Правда, семье девушки это уже не поможет.

Сегодняшний приговор для нас ничего не изменит. И просто закрыть эту тему мы тоже никогда не сможем. Наша жизнь не вернётся к нормальному укладу. Однако мы рады, что весь труд и самоотверженность сотрудников полиции и юристов привели к результату. Либби навсегда останется с нами, и мы так гордимся нашей красивой, заботливой, замечательной девочкой. И хоть физически её у нас отняли, воспоминания и любовь забрать у нас никто не сможет Лиза Сквайр

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