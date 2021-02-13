В Москве строительная люлька рухнула с высоты 22-го этажа, есть погибший
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Одного пострадавшего доставили в больницу.
В Москве с высоты упала строительная люлька, в которой находились люди. По информации Лайфа, в результате происшествия погиб один человек.
Известно, что инцидент произошёл на строительной площадке ЖК, который расположен на улице Лобачевского. Погибшим оказался 26-летний рабочий Достон З. Вместе с ним в люльке, которая рухнула с высоты 22-го этажа, находился ещё один человек, его немедленно госпитализировали. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае туристка сорвалась с высокой скалы и попала в расщелину. Она умерла по дороге в больницу.