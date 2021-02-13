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В Москве строительная люлька рухнула с высоты 22-го этажа, есть погибший

Одного пострадавшего госпитализировали.

13 февраля 2021, 18:23
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве с высоты упала строительная люлька, в которой находились люди. По информации Лайфа, в результате происшествия погиб один человек.

Известно, что инцидент произошёл на строительной площадке ЖК, который расположен на улице Лобачевского. Погибшим оказался 26-летний рабочий Достон З. Вместе с ним в люльке, которая рухнула с высоты 22-го этажа, находился ещё один человек, его немедленно госпитализировали. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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