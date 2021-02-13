Власти Москвы планируют очистить город от снега за пять суток

Полностью расчистить Москву от выпавшего снега планируется в течение пяти суток, как и положено регламентом. Об этом в эфире программы "Соловьёв Live" рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

"По регламенту нам ещё пять суток для того, чтобы весь город зачистить. Я думаю, что этот регламент будет выдержан", — отметил Бирюков.

Он также сообщил, что в ближайшие часы на всём протяжении МКАД установят специальные точки обогрева и питания для водителей.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями и прогнозируемым понижением температуры до минус 27 градусов по поручению мэра на всём протяжении МКАД будут организованы пункты обогрева и полевые кухни для обеспечения бесплатным горячим питанием водителей", — рассказал Бирюков.

По его словам, всего планируется установить 40 точек, где водители смогут погреться и перекусить. Кроме того, около таких специальных пунктов поставят передвижные туалетные кабины.

Также Бирюков попросил московских автомобилистов воздержаться от несрочных поездок на личном транспорте, поскольку сейчас в городе ведётся масштабная уборка снега.

За минувшие сутки Москву накрыло рекордное количество осадков. Местами высота снежного покрова достигает 73 сантиметров. Особенно сложная ситуация сложилась на дорогах. Сейчас коммунальные службы города вовсю работают над устранением последствий стихии. Кроме того, снегопад нарушил работу аэропортов, сотни пассажиров застряли в Домодедово из-за задержки рейсов. В залах авиагавани было вообще не протолкнуться из-за тех, кто собрался улетать, и тех, кто встречал рейсы. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится как минимум до вечера 14 февраля.

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