Врачи объявили 92-летнего пенсионера мёртвым, а он "ожил" через 18 дней после похорон

Медики объяснили случившееся "ошибкой".

Пожилой житель города Санта-Мария-да-Фейра в Португалии внезапно "ожил" спустя 20 дней после смерти. Виной всему оказалась ошибка врачей в госпитале, где он проходил лечение.

По данным издания Euro Weekly News, 92-летний мужчина поступил в больницу с респираторным заболеванием. Его госпитализировали и позднее диагностировали ковид. 10 января врачи с сожалением сообщили родным пациента, что он скончался. Хоронили его 12 января в закрытом гробу в связи с ограничениями из-за пандемии.

Только родственники успели смириться с утратой, как спустя пару недель им позвонили из госпиталя и сообщили о досадной ошибке: оказалось, что медики перепутали пациентов. 92-летний пенсионер жив, его близкие похоронили совсем другого человека! Семья мужчины была шокирована таким известием, но отнеслась с пониманием к оплошности медиков, так как больницы в стране перегружены из-за пандемии.