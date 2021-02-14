Эксперты назвали самые популярные виды интернет-мошенничества

На фоне пандемии коронавируса в 2020 году в России наблюдался рост рынка интернет-торговли, что повлияло и на рост мошенничества в Сети. Об этом сообщает RT.

По словам экспертов, 60% атак в ушедшем году проходили по стандартному сценарию покупки или продажи товаров в Интернете. В среднем покупатель, который попался на уловки мошенника, терял 10 тысяч рублей, а обманутый продавец — шесть тысяч.

Ещё одной популярной схемой стало создание копий известных сайтов и платёжных форм. Как отметили в "Лаборатории Касперского", всего в прошлом году было обнаружено около 7,4 тысячи подобных ресурсов.

По словам специалистов, для того чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо создавать сложные пароли для своих аккаунтов, регулярно обновлять приложения на устройствах, с опаской относиться к "щедрым предложениям" и не переходить по ссылкам, не внушающим доверия.

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