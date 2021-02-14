Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Эксперты назвали самые популярные виды интернет-мошенничества

По мнению специалистов, обойти уловки преступников можно благодаря нескольким несложным правилам.

14 февраля 2021, 03:53

Фото © Pixabay

На фоне пандемии коронавируса в 2020 году в России наблюдался рост рынка интернет-торговли, что повлияло и на рост мошенничества в Сети. Об этом сообщает RT.

Россиян предупредили о новом виде мошенничества от имени "Центробанка"

Россиян предупредили о новом виде мошенничества от имени "Центробанка"

По словам экспертов, 60% атак в ушедшем году проходили по стандартному сценарию покупки или продажи товаров в Интернете. В среднем покупатель, который попался на уловки мошенника, терял 10 тысяч рублей, а обманутый продавец — шесть тысяч.

Ещё одной популярной схемой стало создание копий известных сайтов и платёжных форм. Как отметили в "Лаборатории Касперского", всего в прошлом году было обнаружено около 7,4 тысячи подобных ресурсов.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом ипотечных платежей

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом ипотечных платежей

По словам специалистов, для того чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо создавать сложные пароли для своих аккаунтов, регулярно обновлять приложения на устройствах, с опаской относиться к "щедрым предложениям" и не переходить по ссылкам, не внушающим доверия.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин — об иностранных соцсетях и интернет-сервисах: Мы не будем ничего сворачивать

вчера в 21:03

Как закалялся мошенник: почему дело "Кировлеса" стало знаковым в судьбе Навального

10 февраля, 21:40

Диетолог назвала количество чашек кофе в день, которые можно пить без вреда здоровью

сегодня в 04:58

Шведский депутат призвал убедить Германию остановить строительство "Северного потока — 2"

сегодня в 04:36

"Амёбам больше нечего смотреть": украинский журналист назвал крысами зрителей трёх закрытых телеканалов

сегодня в 04:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1