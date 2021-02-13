Трамп — о процессе импичмента против него: Ещё одна стадия величайшей охоты на ведьм
Он также заявил, что в скором времени представит концепцию яркого будущего Америки.
Фото © AP / TASS
Процесс по импичменту бывшему президенту США Дональду Трампу является не более чем охотой на ведьм. Такое мнение выражено в заявлении экс-главы Белого дома, которое цитирует телеканал NBC.
"Это ещё одна стадия величайшей охоты на ведьм в истории нашей страны. Никакому президенту не приходилось проходить через это", — говорится в заявлении Трампа.
Он также заявил, что в ближайшие месяцы поделится своим видением пути к "достижению величия Америки". Впереди, по словам Трампа, много работы, которая позволит в скором времени представить концепцию яркого будущего США.
Напомним, Сенат США оправдал Дональда Трампа на слушаниях по импичменту. Для вынесения приговора необходимо было 67 голосов, тогда как за это решение высказались лишь 57 человек.
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