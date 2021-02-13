Бывшая жена Рыжего из "Иванушек" стала мамой в четвёртый раз
В браке с баскетболистом Зубковым это уже второй малыш.
Фото © Instagram / m.a.s.h.a._z
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова из "Иванушек" Мария Зубкова (Банкова) родила четвёртого ребёнка.
"Добро пожаловать в этот мир, наше счастье!" — написала в своём инстаграме девушка.
Известно, что роды проходили в клинике "Лапино". Стоит отметить, что для Зубковой это уже четвёртый ребёнок, а для её супруга — баскетболиста Андрея Зубкова — второй. В январе 2020 года у пары появился первый малыш.
О том, что Мария Зубкова ждёт четвёртого ребёнка, сообщалось в ноябре минувшего года. Напомним, девушка вышла замуж за российского спортсмена в декабре 2019-го.
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