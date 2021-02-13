Бывшая жена Рыжего из "Иванушек" стала мамой в четвёртый раз

Бывшая жена Рыжего из "Иванушек" разделась в бане, и фанаты в восторге от её фигуры

Известно, что роды проходили в клинике "Лапино". Стоит отметить, что для Зубковой это уже четвёртый ребёнок, а для её супруга — баскетболиста Андрея Зубкова — второй. В январе 2020 года у пары появился первый малыш.