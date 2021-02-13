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Бывшая жена Рыжего из "Иванушек" стала мамой в четвёртый раз

В браке с баскетболистом Зубковым это уже второй малыш.

13 февраля 2021, 21:29

Фото © Instagram / m.a.s.h.a._z

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова из "Иванушек" Мария Зубкова (Банкова) родила четвёртого ребёнка.

"Добро пожаловать в этот мир, наше счастье!" — написала в своём инстаграме девушка.

Бывшая жена Рыжего из "Иванушек" разделась в бане, и фанаты в восторге от её фигуры

Бывшая жена Рыжего из "Иванушек" разделась в бане, и фанаты в восторге от её фигуры

Известно, что роды проходили в клинике "Лапино". Стоит отметить, что для Зубковой это уже четвёртый ребёнок, а для её супруга — баскетболиста Андрея Зубкова — второй. В январе 2020 года у пары появился первый малыш.

О том, что Мария Зубкова ждёт четвёртого ребёнка, сообщалось в ноябре минувшего года. Напомним, девушка вышла замуж за российского спортсмена в декабре 2019-го.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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