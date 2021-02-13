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Путин рассказал о противоречиях в политике США

По мнению российского лидера, каждый народ в мире имеет свою судьбу, равно как и все люди.

13 февраля 2021, 21:38

Путин рассказал о противоречиях в политике США. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главными редакторами отечественных СМИ рассказал о противоречиях, которые можно увидеть в политике США.

"Они клятву приносят своему народу на чём? На Библии. А в Библии что сказано? Что перед Господом все равны. В Библии брак — это союз между мужчиной и женщиной. Он клянётся на Библии — и нарушает её. Значит, он нарушает данную им клятву американскому народу?" — подчеркнул Путин.

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По мнению российского лидера, в подобных моментах можно встретить множество противоречий, которые показывают, что необязательно следовать примеру западных стран. Более того, каждый народ имеет свою судьбу, равно как и все люди.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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