Путин рассказал о противоречиях в политике США

"Они клятву приносят своему народу на чём? На Библии. А в Библии что сказано? Что перед Господом все равны. В Библии брак — это союз между мужчиной и женщиной. Он клянётся на Библии — и нарушает её. Значит, он нарушает данную им клятву американскому народу?" — подчеркнул Путин.