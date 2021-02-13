Путин рассказал о противоречиях в политике США
По мнению российского лидера, каждый народ в мире имеет свою судьбу, равно как и все люди.
Путин рассказал о противоречиях в политике США. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главными редакторами отечественных СМИ рассказал о противоречиях, которые можно увидеть в политике США.
"Они клятву приносят своему народу на чём? На Библии. А в Библии что сказано? Что перед Господом все равны. В Библии брак — это союз между мужчиной и женщиной. Он клянётся на Библии — и нарушает её. Значит, он нарушает данную им клятву американскому народу?" — подчеркнул Путин.
По мнению российского лидера, в подобных моментах можно встретить множество противоречий, которые показывают, что необязательно следовать примеру западных стран. Более того, каждый народ имеет свою судьбу, равно как и все люди.
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