"Мы на марше развития": Путин заявил, что Россия ещё не достигла своего пика
Глава государства напомнил, что страна прошла через тяжелейшие испытания в 90-х и начале 2000-х.
Путин заявил, что Россия ещё не достигла своего пика. Видео © LIFE
Россия находится "на марше своего развития" и ещё не достигла своего пика. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главными редакторами отечественных СМИ.
"Я верю в теорию пассионарности. Это как в природе, так и в обществе идёт развитие, пик, затухание. Россия не достигла своего пика. Мы на марше своего развития. Она прошла через тяжелейшие испытания в своей истории — в 90-е и в начале 2000-х, но она на марше своего развития, я в этом абсолютно убеждён", — отметил Путин.
При этом сердцевиной будущего нашей страны глава государства назвал патриотизм. По его мнению, веры в будущее не удастся достичь без любви к Отечеству и при наплевательском отношении к истории, своим старикам и их достижениям. Хотя будущее у России есть, убеждён Путин.
"Мы достаточно молодая нация, у нас бесконечный генетический код. Он основан на смешении кровей, если так по-простому, по-народному сказать. А это возможно, если мы будем сохранять межнациональное и межконфессиональное единство, уважая каждого человека, который проживает на этой территории. Чтобы каждый, который здесь проживает, чувствовал, что это его Родина, даже будучи представителем самого малого народа", — добавил российский лидер.
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