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"Мы на марше развития": Путин заявил, что Россия ещё не достигла своего пика

Глава государства напомнил, что страна прошла через тяжелейшие испытания в 90-х и начале 2000-х.

13 февраля 2021, 21:18

Путин заявил, что Россия ещё не достигла своего пика. Видео © LIFE

Россия находится "на марше своего развития" и ещё не достигла своего пика. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главными редакторами отечественных СМИ.

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Путин назвал лучшие качества российского народа

"Я верю в теорию пассионарности. Это как в природе, так и в обществе идёт развитие, пик, затухание. Россия не достигла своего пика. Мы на марше своего развития. Она прошла через тяжелейшие испытания в своей истории — в 90-е и в начале 2000-х, но она на марше своего развития, я в этом абсолютно убеждён", отметил Путин.

При этом сердцевиной будущего нашей страны глава государства назвал патриотизм. По его мнению, веры в будущее не удастся достичь без любви к Отечеству и при наплевательском отношении к истории, своим старикам и их достижениям. Хотя будущее у России есть, убеждён Путин.

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"Мы достаточно молодая нация, у нас бесконечный генетический код. Он основан на смешении кровей, если так по-простому, по-народному сказать. А это возможно, если мы будем сохранять межнациональное и межконфессиональное единство, уважая каждого человека, который проживает на этой территории. Чтобы каждый, который здесь проживает, чувствовал, что это его Родина, даже будучи представителем самого малого народа", — добавил российский лидер.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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