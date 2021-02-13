"Усталость у людей, накопленное раздражение": Путин объяснил, почему россияне выходили на митинги

Путин объяснил, почему россияне выходили на митинги. Видео © LIFE

Часть жителей России выходила на незаконные митинги из-за усталости, накопленного раздражения и недовольства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на закрытой встрече с главредами российских СМИ.

"Во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, накопленное раздражение, возникает недовольство, в том числе по отношению условий, в которых они живут, уровнем своих доходов. <...> Человеку хуже стало жить — чего не объясняй, не говори, пандемия, не пандемия — хуже жить [стали]. Значит, плохо — кто виноват? Начальство. Но такова доля начальства, здесь ничего не поделаешь", — сказал российский лидер.

Он отметил, что такой ситуацией противоборствующие силы пытались воспользоваться в Европе, США, Россия не стала исключением. Путин подчеркнул, что людей можно понять, и призвал власть работать ритмично, на регулярной основе, действовать исходя из здравого смысла и экономической целесообразности.

"Понятно, что люди оценивают свою жизнь не по тому, что было вчера или десять лет назад, а по тому, что хочется, чтобы было завтра. От этого никуда не деться. Власть должна понимать это, а понимая — ускорять темпы развития. Вот в рамках нацпроектов и будем это делать", — заключил российский лидер.

Как сообщал Лайф, несогласованные акции прошли в городах России в январе и феврале. После этого в Генпрокуратуре напомнили об ответственности за участие в таких митингах. В МВД возбудили почти сто уголовных дел.

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