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Путин — о Донбассе: Не бросим, несмотря ни на что

Российский лидер подчеркнул, что, прежде чем принимать какое-либо решение, необходимо думать о последствиях.

13 февраля 2021, 21:01

Путин — о Донбассе: Не бросим, несмотря ни на что. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не бросит Донбасс, что бы ни случилось. Об этом он сказал во время закрытой встречи с главными редакторами российских СМИ.

"Конечно, у меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети в Донбассе. <...> Донбасс мы не бросим! Несмотря ни на что", — сказал российский лидер.

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Путин отметил, что на плечах власти, куда также входят и СМИ, лежит огромная ответственность за Россию в целом. Он подчеркнул, что, прежде чем принимать какое-либо решение, необходимо думать о последствиях.

Ранее Лайф рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский повёз послов "Большой семёрки" посмотреть Донбасс.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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