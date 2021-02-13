Путин — о Донбассе: Не бросим, несмотря ни на что
Российский лидер подчеркнул, что, прежде чем принимать какое-либо решение, необходимо думать о последствиях.
Путин — о Донбассе: Не бросим, несмотря ни на что. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не бросит Донбасс, что бы ни случилось. Об этом он сказал во время закрытой встречи с главными редакторами российских СМИ.
"Конечно, у меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети в Донбассе. <...> Донбасс мы не бросим! Несмотря ни на что", — сказал российский лидер.
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Путин отметил, что на плечах власти, куда также входят и СМИ, лежит огромная ответственность за Россию в целом. Он подчеркнул, что, прежде чем принимать какое-либо решение, необходимо думать о последствиях.
Ранее Лайф рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский повёз послов "Большой семёрки" посмотреть Донбасс.
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