Машины разбросаны по обочине: на трассе под Симферополем в несколько аварий попали 32 автомобиля
Водителей просят соблюдать скоростной режим на фоне непростых погодных условий.
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В Крыму на автодороге граница с Украиной — Симферополь — Алушта — Ялта в серии аварий столкнулись 32 автомобиля. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД РФ по региону.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в районе поворота на пгт Гвардейское. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что автомобили с разной степенью повреждения находятся на обочине. При этом часть из них после удара занесло.
Стоит отметить, что в Крыму наблюдаются непростые метеоусловия: дождь, переходящий в снег, метель, гололедица, а порывы ветра могут достигать 35 м/с. Местных автолюбителей призвали соблюдать скоростной режим.
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