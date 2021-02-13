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Машины разбросаны по обочине: на трассе под Симферополем в несколько аварий попали 32 автомобиля

Водителей просят соблюдать скоростной режим на фоне непростых погодных условий.

13 февраля 2021, 20:42

Видео © Telegram / Как там Крым

В Крыму на автодороге граница с Украиной — Симферополь — Алушта — Ялта в серии аварий столкнулись 32 автомобиля. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в районе поворота на пгт Гвардейское. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что автомобили с разной степенью повреждения находятся на обочине. При этом часть из них после удара занесло.

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Стоит отметить, что в Крыму наблюдаются непростые метеоусловия: дождь, переходящий в снег, метель, гололедица, а порывы ветра могут достигать 35 м/с. Местных автолюбителей призвали соблюдать скоростной режим.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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