На Украине отвели США ключевую роль в прекращении конфликта в Донбассе

Переговоры по урегулированию в Донбассе продвигаются очень медленно и сложно, несмотря на то что прогресс есть. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава офиса президента Незалежной Андрей Ермак.

По его мнению, одну из ключевых ролей в прекращении конфликта должны сыграть США.

"Я абсолютно уверен, что США, как стратегический партнёр Украины, должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта", — сказал Ермак.

Политик считает, что минские соглашения в существующей редакции выполнить практически невозможно. Он выступил за то, чтобы в Донбассе помимо представителей "нормандского формата" присутствовали также США, Великобритания, Швеция и Канада.

Напомним, в Киеве уже давно пытаются привлечь к переговорам дополнительных участников. Так, недавно вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что в завершении конфликта помогут США и Польша.

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