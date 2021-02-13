Чуть не угробили во время треш-стрима: в Сети призвали наказать блогера за издевательства над инвалидом
На кадрах трансляции мужчина жалуется, что ему не дают есть и спать, а потом падает в судорожном припадке от чрезмерного употребления спиртного.
Чуть не угробили во время треш-стрима: в Сети призвали наказать блогера за издевательства над инвалидом. Видео © Соцсети
Пользователи соцсетей в последние несколько дней возмущены выходками очередного треш-стримера. Кирилл Зырянов, известный как VjLink, издевался над инвалидом в прямом эфире, и теперь его хотят привлечь к ответственности.
Стример VjLink. Фото © VK / Кирилл Зырянов
Запись эфира уже удалена, но в Сети сохранились фрагменты видео. На кадрах мужчина жалуется на то, что ему не дают есть и спать, после чего у него начинается судорожный припадок. Блогер просит сидящую в комнате девушку вызвать скорую и прерывает трансляцию.
Как сообщает Пятый канал, несчастного зовут Эдуард, он инвалид и имеет серьёзные проблемы со здоровьем. Стример включал громкую музыку, чтобы тот не мог уснуть, а за пожертвования от зрителей вливал в него литры алкоголя и едва не довёл до смерти.
К слову, мужчине всего 47 лет, но выглядит он неважно и кажется гораздо старше.
Эдуард в 2016 и в 2021 году. Скриншот © Соцсети
Пользователи соцсетей попросили правоохранительные органы отреагировать на происходящее, поскольку очередная провокация VjLink может стать для Эдуарда роковой.
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Ранее Лайф сообщал, что в России хотят сделать треш-стримы отягчающим обстоятельством при назначении наказания. Организаторов подобных зрелищ предложили сажать в тюрьму, а сайты с таким контентом подвергать внесудебной блокировке.
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