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Категорий: 18

Двум новейшим украинским самолётам запретили летать

Оба они принадлежат государственной компании "Антонов".

13 февраля 2021, 02:09
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<p>Презентация украинского самолёта Ан-132D на заводе "Антонов". Фото © ТАСС / Zuma</p>

Презентация украинского самолёта Ан-132D на заводе "Антонов". Фото © ТАСС / Zuma

Два новейших украинских самолёта — Ан-132D и Ан-178 — исключены из госреестра гражданских судов. Приказ об этом опубликован на сайте Государственной авиационной службы Незалежной.

Отмечается, что данное решение принято из-за того, что оба воздушных судна не имели сертификата лётной годности в течение двух лет. Кроме того, на протяжении этого срока Госавиаслужба не могла проконтролировать их состояние ввиду отсутствия доступа.

Указанные в списке Ан-132D (регистрационный номер UR-EXK) и Ан-178 (UR-EXP, 001) принадлежат украинскому госпредприятию "Антонов".

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Первый из них представляет собой модификацию советского Ан-32. Договор о его совместной разработке был заключён между ГП "Антонов" и саудовской компанией Taqnia Aeronautics шесть лет назад. В 2019 году Незалежная прекратила сотрудничество с партнёром. Данный борт стал первым из линейки "Антонова" без российских комплектующих.

Ан-178 является ближнемагистральным транспортным самолётом на базе Ан-158. Его позиционируют как замену Ан-12. Украина построила два экземпляра этой модели, включая опытный образец.

Ранее эксперты рассказали, как Китай накажет Украину и Зеленского из-за предприятия "Мотор Сич".

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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