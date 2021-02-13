Двум новейшим украинским самолётам запретили летать

Два новейших украинских самолёта — Ан-132D и Ан-178 — исключены из госреестра гражданских судов. Приказ об этом опубликован на сайте Государственной авиационной службы Незалежной.

Отмечается, что данное решение принято из-за того, что оба воздушных судна не имели сертификата лётной годности в течение двух лет. Кроме того, на протяжении этого срока Госавиаслужба не могла проконтролировать их состояние ввиду отсутствия доступа.

Указанные в списке Ан-132D (регистрационный номер UR-EXK) и Ан-178 (UR-EXP, 001) принадлежат украинскому госпредприятию "Антонов".

Первый из них представляет собой модификацию советского Ан-32. Договор о его совместной разработке был заключён между ГП "Антонов" и саудовской компанией Taqnia Aeronautics шесть лет назад. В 2019 году Незалежная прекратила сотрудничество с партнёром. Данный борт стал первым из линейки "Антонова" без российских комплектующих.

Ан-178 является ближнемагистральным транспортным самолётом на базе Ан-158. Его позиционируют как замену Ан-12. Украина построила два экземпляра этой модели, включая опытный образец.

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