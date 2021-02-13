"Вертолётом летит машина": беременная звезда сериала "Деффчонки" попала в аварию

Беременная звезда сериала "Деффчонки" попала в аварию. Видео © Instagram / galabob

Российская актриса Галина Боб, известная по роли Маши в сериале "Деффчонки", попала в аварию в Москве. Об этом артистка рассказала в сториз в "Инстаграме".

Беременная третьим ребёнком звезда угодила в ДТП, когда везла бабушку к стоматологу.

"Меня сейчас просто трясёт из-за того, что мы попали в аварию. Мы ехали с бабушкой в среднем ряду, и вдруг я вижу, что слева на меня — вертолётом заносит — летит машина. Я как могла вывернула — и, слава богу, она врезалась нам в заднюю дверь", — поделилась Боб.

Галина добавила, что прямо на том же месте спустя несколько минут произошла ещё одна авария. Актриса и её бабушка остались в машине ждать сотрудников ГИБДД, будущая мама успокаивалась валерьянкой, а пожилая женщина — валидолом.

Звезда сериала так перенервничала из-за ДТП, что даже не поняла, насколько сильно замёрзла. Дома ей пришлось согреваться с помощью тёплой ванночки для ног и тарелки супа.

"Я приехала домой, и вот тут меня накрыло... Меня отпустило, и я поняла, что произошло, подумала о том, что могло бы произойти", — отметила Боб.

Актриса уверена, что её спас талисман — два сердечка, которые с утра нарисовали на руке дети.

А в апреле Галина Боб переболела коронавирусом — в лёгкой форме, её беспокоила только потеря обоняния.

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