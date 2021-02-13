Из-за рекордного снегопада Москва продолжает стоять в пробках даже глубокой ночью — видео
Самая сложная ситуация на МКАД и ТТК.
В ночь с пятницы на субботу в Москве сохраняются сильные пробки из-за мощного снегопада, обрушившегося на столицу накануне. По данным сервиса "Яндекс.Карты", они достигают восьми баллов. Видео с ночных московских дорог оказалось в распоряжении Лайфа.
На кадрах видно, что трассы превратились буквально в снежную кашу, в которой буксуют легковушки и многотонные фуры. Стоит даже снегоуборочная техника.
Наибольшие затруднения водители испытывают на пересечении Третьего транспортного кольца с магистралями, ведущими из города, — шоссе Энтузиастов, Беговой улицей, Волгоградским проспектом.
На МКАД из-за нескольких крупных аварий движение также сильно затруднено, особенно серьёзный затор образовался на внутренней части на юго-востоке кольца.
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Напомним, в Москве и регионах ЦФО с 12 по 14 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада. За эти дни высота сугробов вырастет на 25–40 сантиметров.
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