Помогите кто чем может: зачем Украина просит США и НАТО продать старые истребители

Фактическое состояние украинской боевой авиации плачевно: исправных машин всё меньше, а денег на закупку новых самолётов и поддержание старых в пригодном для полётов состоянии нет.

Je ne mange pas six jours

По данным издания Defense Express, уже до конца этого десятилетия украинская боевая авиация практически полностью прекратит своё существование. За 2025–2027 годы планируется списание десятков машин с истекающим ресурсом: денег на их ремонт нет, а поддержание боеспособного состоянии оставшихся от СССР МиГ-29 и Су-27 оценивается экспертами как маловероятное. И это при том, что в наследие от Киевского военного округа украинским военным в своё время осталось около полутора сотен современных истребителей, большая часть из которых построены в конце 80-х и считаются способными воевать и сейчас.

Фото © flickr / Rob Schleiffert

Правда, небрежное отношение к машинам и неумение договариваться сыграли с украинскими военными злую шутку — несмотря на постоянное увеличение военного бюджета Украины последние 20 лет, денег на ремонт и поддержание лётной годности так и не нашли. Понимая собственные проблемы, украинские военные нашли самое простое решение — покупать самолёты не в России и даже не в Белоруссии, а за рубежом. Последней надеждой украинских военных была программа Foreign Military Sale — американская схема продаж военной техники в страны НАТО, по которой истребители F-16 продавали в Словакию. Но купить самолёты в США оказалось непросто. Во-первых, США не горят желанием продавать технику на Украину, во-вторых — после покупки F-16 окажутся "мёртвым грузом", не смогут быть использованы по прямому назначению.

Деньги к деньгам

Стоимость любого экспортного истребителя складывается из нескольких параметров: цены машины, стоимости ракет и бомб, стоимости обучения лётчиков, наземной инфраструктуры. Вся истребительная авиация ВВС Украины в 2020 году едва насчитывала 60 машин, а потребность военных в новых истребителях оценивали примерно в 108–110 бортов. Тяжёлые машины вроде американских F-15 ВСУ не рассматривали и остановились на лёгких многоцелевых F-16. Однако платить за новые истребители украинские военные решили крайне странно. В качестве примера украинцы приводили Польшу. Осенью 2020 года польские военные получили 30 американских самолётов F-16, размещённых на авиабазах в Германии. В дополнение к истребителям поляки получили и пять транспортных С-130 "Геркулес" в идеальном состоянии. Насмотревшись на старших соседей, украинские военные решили сделать так же. Единственное, чего не учли военные руководители ВСУ, — это расчёта за все поставленные машины в твёрдой американской валюте.

Если переговоры продолжатся, то ценник на партию самолётов для ВСУ составит около шести миллиардов долларов. На "братскую" скидку от главной надежды Украины — американских военных — при этом лучше не рассчитывать. Однако за шесть миллиардов долларов ВСУ получат только самолёты. А как быть с остальным? Лётчик-испытатель, подполковник войск ПВО СССР Фёдор Коновалов пояснил — если готовой инфраструктуры нет, то придётся разоряться ещё и на другие военные "мелочи".

Ракеты и бомбы здесь — это самое простое. Это всё стоит копейки. Главное — насколько украинские военные готовы к ремонту и обслуживанию таких самолётов. Если они с Су-27 и МиГ не справляются, о чём мы вообще говорим? F-16 по обслуживанию примерно вдвое дороже МиГ-29, его лётный час стоит около 20 тыс. долларов. Откуда они такие деньги брать будут? Фактически, если это решение продавят, самолёты будут показательные — их будут возить на парад, ещё куда-нибудь. Даже на учениях массово не применишь, потому что это дорого Фёдор Коновалов Лётчик-испытатель, подполковник войск ПВО СССР

Сколько потянут?

Фото: © flickr / Denmen Aviation Photography

Теоретически старые, но более совершенные и исправные советские машины Киев мог бы закупить у Белоруссии. Но страх попасть под санкции западных стран и в первую очередь США и отсутствие достаточного количества истребителей в ВВС РБ заставляют дважды подумать перед тем, как хотя бы начать договариваться о покупке самолётов. Выход из ситуации можно было бы найти через других производителей авиационной техники. Однако данных о том, что Германия будет продавать на Украину истребители Eurofighter Typhhon, нет, да и Швеция не горит желанием поставлять в Незалежную JAS-39.

Бывший пилот Су-27, майор ВВС в отставке Анатолий Куценко пояснил, что совсем не важно, сколько Украина закупит истребителей — ни одна из этих машин не внесёт реального вклада в безопасность страны.

Им бы (украинским военным. — Прим. Лайф.) для начала разобраться, где уже принятые на вооружение машины ремонтировать. Этот вопрос лет десять решить не могут и гоняют машины от завода к заводу в попытке найти, где подешевле обслуживание. Я думаю, они могут потянуть пять, в лучшем случае десять машин. Но менять под них всю инфраструктуру, даже аэродромы, — это миллиардные расходы, которые, как мне кажется, просто отмыв денег. Реальной безопасностью здесь и не пахнет Анатолий Куценко Пилот Су-27, майор ВВС в отставке

Сами мы не местные

12 февраля Министерство обороны Украины выпустило заявление, в котором военное руководство страны фактически расписывается в собственной беспомощности. Украинские военные сообщили, что "Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий развития авиации на протяжении пятнадцати лет, оценивается на уровне трёхсот двадцати миллиардов гривен (в ценах 2020 финансового года). Реализация плана требует значительных финансовых ресурсов, выходящих за рамки текущего финансирования Минобороны, и невозможна в современных и среднесрочных финансово-экономических возможностях государства".

Если говорить простым языком, то ВСУ признались, что на обновление авиации требуется гораздо больше денег, чем заложено на ВСЮ украинскую армию на много лет вперёд. Такое заявление наталкивает на мысль, что к 2030 году Украина окончательно выполнит давнюю цель — откажется от советского оружия и будет изучать переход на стандарты НАТО. Правда, приступить к изучению этого вопроса раньше чем через 15 лет не получится, поскольку "в связи с нехваткой средств закупка таких самолётов, как F-15EX, Saab JAS 39 Gripen или F-16 Block 70/72, к проектам документов "Планирование оборонного заказа" не включена даже в долгосрочной перспективе".

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