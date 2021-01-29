В Пентагоне ушли от ответа на вопрос о "захвате" российского "Панциря-С1"

Журналистам предложили обращаться в Госдеп.

В Пентагоне отказались комментировать информацию The Times о том, что американские силы в Сирии якобы захватили там самоходный зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1" российского производства.

— Мы в курсе публикации британской Times. Государственный департамент может предоставить вам больше данных по поводу политики Соединённых Штатов в отношении Ливии с деталями, — заявила представитель Минобороны США Джессика Макналти в разговоре с РИА "Новости".

Она добавила, что в США выступают против военной интервенции в Ливии, поддерживая соглашение от 23 октября. Согласно этому документу, одним из пунктов является положение о полном выводе иностранных войск с территории страны.

По словам Макналти, американские военные стремятся не допустить попадания в Ливию каких-либо современных систем вооружения. Она не подтвердила и не опровергла информацию издания The Times.