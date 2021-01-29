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Регион
Опубликовано 29 января 2021, 11:06
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В Пентагоне ушли от ответа на вопрос о "захвате" российского "Панциря-С1"

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Журналистам предложили обращаться в Госдеп.

В Пентагоне отказались комментировать информацию The Times о том, что американские силы в Сирии якобы захватили там самоходный зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1" российского производства.

Мы в курсе публикации британской Times. Государственный департамент может предоставить вам больше данных по поводу политики Соединённых Штатов в отношении Ливии с деталями, — заявила представитель Минобороны США Джессика Макналти в разговоре с РИА "Новости".

Она добавила, что в США выступают против военной интервенции в Ливии, поддерживая соглашение от 23 октября. Согласно этому документу, одним из пунктов является положение о полном выводе иностранных войск с территории страны.

По словам Макналти, американские военные стремятся не допустить попадания в Ливию каких-либо современных систем вооружения. Она не подтвердила и не опровергла информацию издания The Times.

The Times заявила о похищении американцами в Ливии российского "Панциря-С1"
The Times заявила о похищении американцами в Ливии российского "Панциря-С1"

Ранее Лайф рассказывал, что комплексы "Панцирь-С" смогут обстреливать цели без участия оператора.

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Николай Абрамов
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