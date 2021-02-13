Маск раскрыл секрет своего невероятного успеха: он инопланетянин

Один из самых богатых людей Земли — Илон Маск — раскрыл секрет своего невероятного успеха. Всё оказалось куда проще, чем предполагали многие, и дело тут вовсе не в упорстве и гениальности.

Известный индийский стартапер и создатель приложения CRED Кунал Шах поинтересовался в "Твиттере", как в столь молодом возрасте (49 лет) изобретатель управляет сразу четырьмя компаниями с огромной прибылью.

"Как он переключается между различным контекстом? Как выстраивает самоорганизацию? Так много вопросов. Ответь, если увидишь это, тёмный лорд", — попросил Шах. Маск ответил ёмко и кратко: "Я инопланетянин".

Комментаторы остроумно отреагировали на шутку изобретателя. Многие писали, что теперь им стало ясно, зачем глава SpaceX строит космические корабли — он просто хочет вернуться на родину.

"Получился бы отличный фильм. Представь, на планете с цивилизацией первого типа остался ребёнок-пришелец. Этот инопланетянин раскручивает множество отраслей с миллиардами добавленной экономической и технической стоимости, чтобы вернуться на свою планету. О, а ещё он влюбляется в земные мемы и интернет-юмор", — написал пользователь maninzen.

Вот почему вы строите космический корабль — чтобы вернуться на свою родную планету? PPathole

Настоящий инопланетянин или просто рептилоид? Fzer000

Я думаю, Илон Маск был искусственно создан в лаборатории с использованием кода, усовершенствованного квантового чипа для мозга и некоторых высокотехнологичных тканей для кожи africanspeedsta

В прошлые выходные Лайф сообщал, что состояние Маска всего за неделю выросло на 11 миллиардов долларов.

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