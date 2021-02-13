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Маск раскрыл секрет своего невероятного успеха: он инопланетянин

В Сети предположили, что космические корабли изобретатель строит, чтобы вернуться домой.

13 февраля 2021, 02:19

Гиф © Youtube / PowerfulJRE

Один из самых богатых людей Земли — Илон Маск — раскрыл секрет своего невероятного успеха. Всё оказалось куда проще, чем предполагали многие, и дело тут вовсе не в упорстве и гениальности.

Известный индийский стартапер и создатель приложения CRED Кунал Шах поинтересовался в "Твиттере", как в столь молодом возрасте (49 лет) изобретатель управляет сразу четырьмя компаниями с огромной прибылью.

Илон Маск своими твитами резко повысил стоимость криптовалюты Dogecoin

Илон Маск своими твитами резко повысил стоимость криптовалюты Dogecoin

"Как он переключается между различным контекстом? Как выстраивает самоорганизацию? Так много вопросов. Ответь, если увидишь это, тёмный лорд", — попросил Шах. Маск ответил ёмко и кратко: "Я инопланетянин".

© Twitter / _Tsur_

Комментаторы остроумно отреагировали на шутку изобретателя. Многие писали, что теперь им стало ясно, зачем глава SpaceX строит космические корабли — он просто хочет вернуться на родину.

Водить машину и отправлять сообщения силой мысли: Илон Маск чипировал обезьяну, на очереди люди

Водить машину и отправлять сообщения силой мысли: Илон Маск чипировал обезьяну, на очереди люди

"Получился бы отличный фильм. Представь, на планете с цивилизацией первого типа остался ребёнок-пришелец. Этот инопланетянин раскручивает множество отраслей с миллиардами добавленной экономической и технической стоимости, чтобы вернуться на свою планету. О, а ещё он влюбляется в земные мемы и интернет-юмор", — написал пользователь maninzen.

Вот почему вы строите космический корабль — чтобы вернуться на свою родную планету?

PPathole

Настоящий инопланетянин или просто рептилоид?

Fzer000

Я думаю, Илон Маск был искусственно создан в лаборатории с использованием кода, усовершенствованного квантового чипа для мозга и некоторых высокотехнологичных тканей для кожи

africanspeedsta

В прошлые выходные Лайф сообщал, что состояние Маска всего за неделю выросло на 11 миллиардов долларов.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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