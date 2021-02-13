Биолог Баранова допустила, что вакцинированные от коронавируса всё ещё могут его переносить

Люди, привившиеся от коронавируса, могут быть бессимптомными носителями инфекции. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Эксперт отметила, что сейчас появляются "бесстрашные и безмасочные вакцинированные", некоторые из них распространяют вирус.

"Прививка не гарантирует отсутствие вируса в носоглотке, она всего лишь с высокой долей вероятности обеспечивает лёгкое или бессимптомное течение болезни", — приводит слова Барановой РИА "Новости".

По словам биолога, никакая из применяемых ныне вакцин не избавляет от необходимости носить защитную маску.

Ранее вирусолог Николай Малышев объяснил, кому придётся вакцинироваться от коронавируса повторно. Он отметил, что если перерыв между первой и второй прививкой оказался слишком большим, не исключено, что пациенту придётся заново вводить первый компонент вакцины. По словам специалиста, решение об этом должен принимать врач.

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