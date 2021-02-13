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Пользователи iPhone смогут расплачиваться биткоинами

В конце марта ожидается появление такой возможности и для Android-смартфонов.

13 февраля 2021, 03:24
<p>Фото © ТАСС / imago images / Alexander Limbach</p>

Фото © ТАСС / imago images / Alexander Limbach

Пользователи iPhone теперь смогут расплачиваться биткоинами. Это стало известно после того, как в Apple Pay добавили функцию оплаты с помощью карты сервиса BitPay.

"Если вы уже являетесь пользователем BitPay Prepaid MasterCard, вы можете добавить карту в Apple Pay, открыв приложение Wallet на своём iPhone", — говорится на сайте сервиса.

Кроме того, аналогичную функцию в конце текущего квартала планируется ввести для систем Google Pay и Samsung Pay.

Надвигается дефицит биткоина: кому не хватит криптовалюты и куда устремился курс

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Компания BitPay, основанная в 2011 году, является крупнейшим в мире поставщиком платёжных услуг в криптовалюте. Помимо биткоина сервис BitPay Wallet поддерживает Bitcoin Cash и Ether.

Ранее стало известно, что биткоин побил очередной рекорд. Его стоимость превысила 48 тысяч долларов США.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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