Пользователи iPhone смогут расплачиваться биткоинами
В конце марта ожидается появление такой возможности и для Android-смартфонов.
Фото © ТАСС / imago images / Alexander Limbach
Пользователи iPhone теперь смогут расплачиваться биткоинами. Это стало известно после того, как в Apple Pay добавили функцию оплаты с помощью карты сервиса BitPay.
"Если вы уже являетесь пользователем BitPay Prepaid MasterCard, вы можете добавить карту в Apple Pay, открыв приложение Wallet на своём iPhone", — говорится на сайте сервиса.
Кроме того, аналогичную функцию в конце текущего квартала планируется ввести для систем Google Pay и Samsung Pay.
Компания BitPay, основанная в 2011 году, является крупнейшим в мире поставщиком платёжных услуг в криптовалюте. Помимо биткоина сервис BitPay Wallet поддерживает Bitcoin Cash и Ether.
Ранее стало известно, что биткоин побил очередной рекорд. Его стоимость превысила 48 тысяч долларов США.
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