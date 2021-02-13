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Сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту

В числе голосовавших за импичмент оказались семь представителей Республиканской партии.

13 февраля 2021, 20:48
<p>Фото © AP / TASS</p>

Фото © AP / TASS

Сенат США оправдал бывшего президента Дональда Трампа в ходе процесса по импичменту. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Отметим, что в ходе голосования не было набрано необходимых для импичмента двух трети голосов, что и привело к оправданию Трампа. За вынесение импичмента проголосовали 57 сенаторов, в числе которых семь республиканцев. Против же высказались 43 человека.

На процессе по импичменту Трампа смогут присутствовать свидетели

На процессе по импичменту Трампа смогут присутствовать свидетели

Добавим, что для вынесения импичмента необходимы были голоса 67 сенаторов.

Напомним, Палата представителей США объявила Трампу импичмент за неделю до инаугурации нового президента — Джо Байдена. Это произошло из-за штурма Капитолия 6 января сторонниками уже бывшего главы государства. Теперь дело слушается в сенате.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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