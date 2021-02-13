В Москве в ночь на 14 февраля перекроют часть улиц для вывоза снега

Ряд улиц Москвы будут перекрыты в ночь на 14 февраля для вывоза снега. Об этом в своём телеграм-канале сообщил Комплекс городского хозяйства столицы.

"С 23:00 для оперативного вывоза снега частично перекроют движение по Безымянному переулку — от Столового до Мерзляковского переулка", — говорится в сообщении.

Кроме того, на непродолжительное время могут перекрыть движение в Хилковом, Толмачёвском, Малом Афанасьевском, Дурасовском, 1-м Зачатьевском, Малом Каретном и 1-м Котельническом, Крапивенском, Крестовоздвиженском, Курсовом, Лиховом, Медвежьем, Петровском, Малом Путинковском переулках и на Большой Дмитровке.

За минувшие сутки Москву накрыло рекордное количество осадков. Местами высота снежного покрова достигает 73 сантиметров. Особенно сложная ситуация сложилась на дорогах. Сейчас коммунальные службы города вовсю работают над устранением последствий стихии. Кроме того, снегопад нарушил работу аэропортов, сотни пассажиров застряли в Домодедово из-за задержки рейсов. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится как минимум до вечера 14 февраля.

Авторы