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13 февраля стало вторым самым снежным днём в Москве за 142 года

До рекордных показателей не хватило считаных сантиметров.

13 февраля 2021, 20:31
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что, суббота, 13 февраля, стала вторым днём в списке наиболее снежных за 142-летний период метеонаблюдений в Москве. В беседе с ТАСС он отметил, что высота сугробов в столице почти достигла рекордных 60 сантиметров.

"Новый рекорд всё-таки не установлен. Завтра утром будут точные данные по сегодняшнему дню, но 60-сантиметровая отметка, рекордная высота, не превзойдена. Выпало 3,5 миллиметров осадков, то есть, вероятнее всего, сейчас высота 58–59 сантиметров, но точные данные будут завтра утром, повторюсь", — уточнил синоптик.

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Кроме того, Вильфанд заметил, что утром 13 февраля высота снежного покрова составляла 56 сантиметров.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что полностью расчистить Москву от выпавшего снега планируется в течение пяти суток.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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