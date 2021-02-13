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Эксперт назвал способ защитить "Северный поток — 2" от американских санкций

По его мнению, в этом вопросе требуется вмешательство ЕС.

13 февраля 2021, 19:59
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

Эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков рассказал, как можно защитить газопровод "Северный поток — 2" от американских санкций. Своим мнением он поделился в интервью МК.

Юшков отметил, что стратегия США в противостоянии данному проекту не изменилась: суда, которые задействованы в строительстве газопровода, подпадают под ограничительные меры. Россия переводила эти корабли в собственность всё новых фирм, на чью деятельность Штаты никак не могли повлиять.

"Конечно, они также автоматически подпадают под санкции, но после завершения строительства их можно элементарно обанкротить, а суда вернуть бывшим владельцам", — пояснил эксперт.

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При этом он добавил, что эти корабли уже не смогут работать за пределами РФ, однако, как утверждается, они и до строительства газопровода были задействованы только в нашей стране. Юшков уточнил, что дальнейших санкций со стороны США в отношении эксплуатации "Северного потока — 2" позволит избежать только прямое вмешательство Евросоюза, которому не нужна остановка проекта.

Кроме того, специалист оценил возможность вывести газопровод на полную мощность. Так, из-за того, что последние несколько километров "Северного потока — 2" проходят в территориальных водах ФРГ, он подпадает под действие газовой директивы ЕС.

"По европейским законам российская монополия сможет поставлять по трубопроводу только 50% собственного топлива, а другую половину должна отдать конкурентам", — пояснил он.

Юшков подчеркнул, что эта проблема уже решается, для этого был создан специальный экологический фонд, который сможет присвоить проекту статус климатически важного для Европы.

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"Американским санкциям такой фонд не воспрепятствует, но от газовой директивы ЕС сможет трубопровод уберечь", — добавил Юшков.

Также могут разработать и схему продажи голубого топлива в 12-километровой зоне от побережья Германии, где не будет действовать газовая директива.

Накануне стало известно, что американские сенаторы призвали президента страны Джо Байдена наложить на "Северный поток — 2" новые санкции.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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