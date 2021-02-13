Эксперт назвал способ защитить "Северный поток — 2" от американских санкций

Эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков рассказал, как можно защитить газопровод "Северный поток — 2" от американских санкций. Своим мнением он поделился в интервью МК.

Юшков отметил, что стратегия США в противостоянии данному проекту не изменилась: суда, которые задействованы в строительстве газопровода, подпадают под ограничительные меры. Россия переводила эти корабли в собственность всё новых фирм, на чью деятельность Штаты никак не могли повлиять.

"Конечно, они также автоматически подпадают под санкции, но после завершения строительства их можно элементарно обанкротить, а суда вернуть бывшим владельцам", — пояснил эксперт.

При этом он добавил, что эти корабли уже не смогут работать за пределами РФ, однако, как утверждается, они и до строительства газопровода были задействованы только в нашей стране. Юшков уточнил, что дальнейших санкций со стороны США в отношении эксплуатации "Северного потока — 2" позволит избежать только прямое вмешательство Евросоюза, которому не нужна остановка проекта.

Кроме того, специалист оценил возможность вывести газопровод на полную мощность. Так, из-за того, что последние несколько километров "Северного потока — 2" проходят в территориальных водах ФРГ, он подпадает под действие газовой директивы ЕС.

"По европейским законам российская монополия сможет поставлять по трубопроводу только 50% собственного топлива, а другую половину должна отдать конкурентам", — пояснил он.

Юшков подчеркнул, что эта проблема уже решается, для этого был создан специальный экологический фонд, который сможет присвоить проекту статус климатически важного для Европы.

"Американским санкциям такой фонд не воспрепятствует, но от газовой директивы ЕС сможет трубопровод уберечь", — добавил Юшков.

Также могут разработать и схему продажи голубого топлива в 12-километровой зоне от побережья Германии, где не будет действовать газовая директива.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже.

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