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Путин — об иностранных соцсетях и интернет-сервисах: Мы не будем ничего сворачивать

Российский лидер напомнил, что в РФ есть свои перспективные ИТ-компании.

13 февраля 2021, 21:03

Путин — об иностранных соцсетях и интернет-сервисах: Мы не будем ничего сворачивать. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил, что власти не будут "сворачивать" работу иностранных соцсетей и интернет-сервисов на территории страны, пока нет отечественной альтернативы. А когда она появится, всё будет зависеть от конкретных случаев. Об этом российский лидер заявил на закрытой встрече с главредами СМИ.

"На мой взгляд, когда наши уважаемые коллеги увидят, что есть альтернатива, что они не занимают монопольного положения на рынке, они и вести себя будут по-другому. Но у меня нет желания что-то искусственно свинчивать и закручивать", — отметил Путин.

Однако президент подчеркнул, что враждебные действия в отношении России недопустимы, в таком случае власти будут принимать меры. Путин напомнил, что в РФ есть свои ИТ-компании, которые развиваются, например "Яндекс" и Сбер, а также отметил, что у страны в этом направлении есть хорошие перспективы.

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По словам Путина, российские власти не будут делать ничего, что могло бы создать проблемы для граждан страны только из-за негативного отношения к сервисам. Однако в случае неприкрытых атак руководство страны не сможет не отреагировать.

Ранее Лайф рассказывал, что главный редактор RT Маргарита Симоньян пожаловалась, что "Инстаграм" удалил её "невиннейший пост", и призвала закрыть иностранные соцсети в России.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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