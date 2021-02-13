Путин объяснил, почему Запад пытается дестабилизировать Россию

"Амбиций много, энергии много, желания заработать побольше денег, прорваться к власти, очевидно. И всё это просто самым активным образом используется. Для чего? Это тоже очевидная вещь. Послушайте, вот как только мы стали стабилизироваться, на ноги вставать — всё: вот тогда началась сразу политика сдерживания. Ну вы чего, этого не понимаете? Не видите? Именно тогда, потихонечку, исподволь, маленькими шажками всё больше и больше. И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания. Вот это второй компонент, для чего используются люди подобного рода", — пояснил президент.