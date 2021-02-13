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Путин объяснил, почему Запад пытается дестабилизировать Россию

Политика сдерживания началась, когда страна стала вставать на ноги.

13 февраля 2021, 21:05

Путин объяснил, почему Запад пытается дестабилизировать Россию. Видео © LIFE

Российский лидер Владимир Путин в ходе беседы с главредами отечественных СМИ объяснил попытки стран Запада дестабилизировать ситуацию в РФ.

По словам главы государства, испокон веков оппоненты "опирались на людей очень амбициозных, жаждущих власти", использовали их для своих собственных интересов. И в таком подходе Путин не видит "ничего нового".

"Амбиций много, энергии много, желания заработать побольше денег, прорваться к власти, очевидно. И всё это просто самым активным образом используется. Для чего? Это тоже очевидная вещь. Послушайте, вот как только мы стали стабилизироваться, на ноги вставать — всё: вот тогда началась сразу политика сдерживания. Ну вы чего, этого не понимаете? Не видите? Именно тогда, потихонечку, исподволь, маленькими шажками всё больше и больше. И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания. Вот это второй компонент, для чего используются люди подобного рода", — пояснил президент.

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Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев в интервью Лайфу заявил, что за незаконными акциями стоит желание дестабилизировать ситуацию в России.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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