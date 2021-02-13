"Меня рисовали с клыками, и кровь капала": Путин вспомнил об обложке французского журнала

Путин вспомнил об обложке французского журнала. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин на закрытой встрече с главными редакторами российских СМИ, говоря о политике сдерживания, вспомнил, как французский журнал поместил на обложку его изображение с клыками.

"Не помните, как меня рисовали вот с такими клыками и кровь капала? Paris Match, по-моему. Таких картинок было много, и свои дискуссии я очень хорошо помню на этот счёт", — сказал президент.

Путин отметил, что политика сдерживания со стороны Запада по отношению к России стала проявляться, когда страна начала на ноги вставать. Российский лидер также напомнил, что современные виды оружия РФ сначала не воспринимали всерьёз и хихикали. А сейчас одним из условий для продолжения разговоров о гонке вооружений является обязательное включение в переговоры российских образцов тактического и стратегического оружия.

Президент РФ заявил, что не только российские достижения действуют на усиление этой политики сдерживания, но и увеличение влияния России на постсоветском пространстве.

"Тоже вызывает беспокойство и тоже это будет то, от чего нас будут оттаскивать. И этих людей, безусловно, будут использовать для этих же самых целей. Мы что, забыли, как в конце 80-х годов резали наши подлодки, наши самолёты и ракеты средней дальности?" — заключил Путин.

Ранее Лайф рассказывал, что российский лидер не планирует выступать на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой намерены принять участие президент США Джо Байден, генсеки ООН и НАТО, а также другие мировые лидеры.

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