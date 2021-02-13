Путин заявил, что Россия борется с коронавирусом лучше ряда других стран. Видео © LIFE

Россия борется с коронавирусом лучше ряда других стран, в том числе Европы и США, несмотря на их высокий уровень промышленности и здравоохранения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с главредами отечественных СМИ.

"Я уже говорил, самый объективный показатель — количество заболевших на сто тысяч населения: у нас 12 человек, а там до сих пор 45. Мы начали СИЗов производить в 20 раз больше, чем в начале эпидемии. Мобилизация системы здравоохранения выше, чем в Европе и США. Там вообще просто развал такой", — отметил российский лидер.

По словам Путина, западная система здравоохранения имеет высокий уровень и ряд достижений, до которых далеко нашей стране в некоторых моментах, однако там она работает "для определённой публики", тогда как в России — для подавляющего большинства населения.

В то же время у России остаётся немало проблем, о которых известно президенту, однако ситуация у нас лучше, нежели в ряде других государств.

Ранее Владимир Путин назвал появление сразу трёх отечественных вакцин от коронавируса крупным научным успехом, которого удалось добиться благодаря работе отечественных учёных.

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