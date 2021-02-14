В США назвали очень низкими шансы на переизбрание Трампа президентом

Шансы на то, что Дональд Трамп попытается переизбраться на пост президента США в 2024 году, очень малы, даже несмотря на провалившуюся попытку импичмента. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" выразил глава факультета политологии и международных отношений Университета Делавэра Дэвид Редлоск.

Прежде всего он обратил внимание на то, что формально у Трампа остаётся возможность баллотироваться через три года, однако, с точки зрения течения времени в политике, это очень нескоро.

"Лично я думаю, что шансы на то, что Трамп будет баллотироваться, или, если он будет баллотироваться, на то, что он выиграет, очень низки", — подчеркнул Рэдлоск.

Он также выразил мнение, что члены Республиканской партии США будут всё сильнее дистанцироваться от Трампа. Показательным может быть 2022 год, когда намечены выборы в конгресс. Если республиканцам удастся победить в праймериз, а затем они будут сильно биты, то это станет "последним гвоздём в крышке гроба" Трампа, подытожил эксперт.

Напомним, Сенат США оправдал Дональда Трампа на слушаниях по импичменту. Для вынесения приговора необходимо было 67 голосов, тогда как за это решение высказалось лишь 57 человек.

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